Pietro Terracciano è una delle note positive di questa stagione della Fiorentina. Partito come comparsa, si è trovato a difendere la porta viola per tutto il campionato. Secondo il Corriere dello Sport prossimamente ci sarà un incontro per rinnovare il contratto fino al 2024.

