Corriere dello Sport, Terracciano, concretezza ed essenzialità: il traguardo è strappare il rinnovo

La risalita in classifica dei viola passa anche dalla capacità di mantenere inviolata la porta e in questo compito Terracciano ha chiaramente un peso specifico rilevante. Concretezza ed essenzialità sono i tratti principali del numero uno (con i piedi, invece, non dà uguali sicurezze), proprio le caratteristiche di cui ha più bisogno la squadra di Italiano per recuperare posizioni. La Fiorentina ci conta e ci conta anche Terracciano: traguardo personale, rinnovare il contratto (scadenza giugno 2023). Lo scrive il Corriere dello Sport.

