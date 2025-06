Corriere dello Sport svela: “Juventus su Dodò ma 25 milioni potrebbero non bastare alla Fiorentina”

A destra Dodo, a sinistra Gutierrez: sono stati individuati i due profili ideali per il gioco a tutta corsia degli esterni di Tudor nella Juventus. Il laterale brasiliano ha ricevuto dalla Fiorentina una proposta di rinnovo che sta valutando. «Pensavamo di aver raggiunto le richieste del giocatore, attendiamo una risposta», aveva detto la scorsa settimana il ds viola Prade. Dunque ecco lo stallo, sia per quanto riguarda le commissioni da destinare all’entourage del calciatore sia per le tempistiche dell’adeguamento economico rispetto agli 1,5 milioni netti guadagnati oggi dal terzino. La Juventus sta cominciando a muoversi, ben consapevole di quanto sia complesso portare via a buon prezzo i calciatori dal Viola Park – le vicende Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic e Nico Gonzalez insegnano-, valutando il cartellino di Dodo tra i 20 e i 25 milioni. Una cifra che comunque la Fiorentina potrebbe considerare non all’altezza. Lo riporta il Corriere dello Sport.