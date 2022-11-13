Corriere dello Sport svela il retroscena di mercato: "In estate Jovic piaceva anche al Milan"
Jovic poteva essere a Milano, oggi invece dovrà segnare contro il Milan
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 11:09
Luka Jovic prima che approdasse alla Fiorentina la scorsa estate, c’erano voci anche su un possibile interessamento del Milan, invece adesso veste la casacca viola e i rossoneri sono gli avversari da battere. È alla sua prima volta contro il Milan, ma a San Siro è già sceso in campo ed è perfino andato a segno, contro l’Inter in Europa League nel 2019. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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