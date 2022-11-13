Corriere dello Sport svela il retroscena di mercato: "In estate Jovic piaceva anche al Milan"

Jovic poteva essere a Milano, oggi invece dovrà segnare contro il Milan

Luka Jovic prima che approdasse alla Fiorentina la scorsa estate, c’erano voci anche su un possibile interessamento del Milan, invece adesso veste la casacca viola e i rossoneri sono gli avversari da battere. È alla sua prima volta contro il Milan, ma a San Siro è già sceso in campo ed è perfino andato a segno, contro l’Inter in Europa League nel 2019. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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