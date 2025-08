Corriere dello Sport svela: “Il Parma ha alzato il prezzo di Sohm perché c’era anche il Milan di Allegri”

L’idea Sohm è nata anche prima di Adrian Bernabé. La Fiorentina aveva sondato il terreno per Sohm a inizio giugno. Ma non ci pensavano solo i viola: il giocatore interessava pure al Milan. C’era stato qualche contatto col Parma, una richiesta di informazioni da parte della dirigenza rossonera per capire la fattibilità della trattativa. Questo conferma una volta di più il valore professionale di un ragazzo a cui non è mai mancato il mercato.

L’accostamento al Milan può avere senz’altro contribuito ad aumentarne il prezzo, facendolo lievitare fino ai 20 milioni attuali (che erano e restano trattabili). L’opzione legata al Milan poteva nascere per via delle sue caratteristiche ideali alla causa rossonera. La sua fisicità e gli elementi che ne fanno un calciatore capace di portare la palla in campo aperto avrebbero potuto stuzzicare Massimiliano Allegri, così come hanno rapito la Fiorentina. Che adesso più che mai sembra pronta a trovare la quadra con il Parma, inserendo magari qualche bonus. Pioli spera di accogliere un giocatore che coprirebbe un ruolo cruciale nella sua idea di centrocampo. E cioè qualitativo ma anche quantitativo, che bilanci adeguatamente entrambe le componenti. I registi ci sono, su tutti Nicolò Fagioli. Manca l’interditore. Lo scrive il Corriere dello Sport.