Corriere dello Sport, stop per Milenkovic: torna in campo ad ottobre 

Oltre alle partite di campionato contro Bologna e Verona, Milenkovic starà così fermo nella gara di dopodomani al Franchi contro il RFS e nella prima trasferta europea della fase a gironi di Conference League, in programma giovedì 15 settembre in Turchia contro l’Istanbul Basaksehir. L’obiettivo (per adesso sussurrato solo a bassa voce) è quello di riavere al massimo della forma il centrale per la sfida del 2 ottobre a Bergamo con l’Atalanta, primo vero scontro diretto nella corsa all’Europa. Improbabile, per più motivi, che il difensore possa bruciare le tappe pur di tornare a disposizione prima del tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

