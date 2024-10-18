Corriere dello Sport: “Squadra che vince non si cambia, Palladino ora vuole confermare l’identità trovata”

Palladino vuole affidarsi agli stessi 11 scesi in campo con il Milan

Squadra che vince non si cambia, un vecchio mantra che sembra accompagnare Raffaele Palladino. Il tecnico viola sembra intenzionato ad affidare agli stessi 11 visti contro il Milan la gara di Lecce, e la possibile risalita in classifica. Il progetto di Palladino è ormai chiaro e gli allenamenti nella sosta sono stati basati sulla

Fiorentina ammirata contro il Milan, e già intravista contro l'Empoli. Una squadra con identità, con Kean e Gudmundsson che lavorano assieme, con un centrocampo di lotta e di governo e una difesa rocciosa. D'altronde perchè cambiare proprio adesso? Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/sentite-viviano-balotelli-vice-kean-alla-fiorentina-uno-come-lui-sarebbe-amato-e-coccolato/272924/