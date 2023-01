Corriere dello Sport, Sottil ha cerchiato il 12 febbraio come data per il rientro ma non ci sono certezze 

Un po’ come quella che attende Riccardo Sottil, i cui tempi di recupero restano incerti: da comunicato viola del 24 novembre, l’esterno avrebbe dovuto riprendere “la completa attività” dopo Natale eppure, nonostante alcuni passi in avanti, il classe ’99 non è stato an- cora in grado di iniziare a lavorare con il pallone. Nella sua agenda personale, Ricky ha fissato il rientro in campo il 12 febbraio (nella trasferta contro la Juventus) ma per ora non ci sono certezze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

