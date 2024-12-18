Corriere dello Sport: “Sottil è l’uomo della Conference: adesso punta al rinnovo con la Fiorentina”

Sottil con la fiducia di Palladino sembra essere rinato

Riccardo Sottil, da questa stagione sembra esser rinato, e tutto grazie alla fiducia di mister Palladino. L'esterno viola adesso è continuo e decisivo; spesso determinante, anche e soprattutto subentrando per andare a occupare il ruolo che era diventato di Edoardo Bove. Ma non per questo Riccardo si è scomposto più di tanto, e la differenza con le stagioni passate in questo caso l'ha fatta l'essersi fatto trovare pronto al momento della chiamata.

Nella sfida di domani Palladino di affiderà al suo uomo-Conference, e lui, dal canto suo vorrà dimostrare che dal mercato non c'è necessità di un esterno, e casomai smuovere un contratto in stallo dal 2021 e che andrà in scadenza nel 2026. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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