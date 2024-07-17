Corriere dello Sport: “Sottil è indispensabile, è lui il punto di partenza della Fiorentina di Palladino”

Sottil il primo ad incrociare Palladino al suo arrivo

Sottil è stato il primo a incrociare Palladino al suo arrivo a Firenze. A inizio giugno, mentre il tecnico prendeva confidenza con la sua nuova casa, lui correva tra le sale del Viola Park per smaltire l'infortunio alla clavicola. Adesso, in un luglio che regala sempre più incertezze ai tifosi, paradossalmente rappresenta un punto di partenza. Perché in un reparto offensivo che ad oggi annovera un nuovo innesto (Kean), due esuberi (Ikone e Nzola) e due giocatori ancora fuori per gli impegni delle Nazionali (Nico Gonzalez e Beltran), la nuova Fiorentina non potrà non ripartire da Riccardo Sottil.

Lo dicevano tutti un anno fa di questi tempi dalle parti del campanile di Giotto. Stesso discorso fatto anche un anno prima: «Questo deve essere il suo anno». Un ritornello valido pure stavolta, ma se fino a qualche mese fa questa frase pareva sempre più priva di speranza, adesso la Fiorentina - e lo stesso calciatore - hanno un buon motivo per sperare. Il motivo si chiama Palladino, che ha frenato possibili voci di mercato sul nascere, convinto di far di un potenziale eternamente incompiuto - che a giugno ha tagliato il traguardo dei 25 anni - un esterno fatto e finito per il suo 3-4-2-1. E - pur trattandosi di una prima embrionale forma di Fiorentina - i primi giorni lasciano ben sperare. Sottil è ripartito subito in gruppo, smaltendo l'infortunio già prima del ritiro grazie al lavoro incessante fatto anche in vacanza; in questa prima abbondante settimana di preparazione, il numero sette è tra i più in palla, soprattutto dal punto di vista fisico. E chi lo ha visto da vicino giura che sia un Sottil diverso anche a livello mentale. Decisivo in questo il rapporto che si sta instaurando con Palladino e - col senno di poi - la decisione di non far partire il calciatore a gennaio potrebbe iniziare a pagare dopo sei mesi, grazie al cambiamento di guida tecnica. In un'estate in cui nulla di quello che ruota intorno alla squadra sembra sicuro, il popolo viola si attacca a questi piccoli segni di speranza. Un altro è arrivato domenica: è stato proprio Sottil, con un bel diagonale, a segnare la prima rete del nuovo ciclo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LE PAROLE DI GALLIANI

https://www.labaroviola.com/galliani-se-la-fiorentina-mi-ha-telefonato-per-colpani-preferisco-non-rispondere/260954/