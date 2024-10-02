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Corriere dello Sport: “Sottil, domani chance anche per lui. Deve riconquistarti il posto”

Anche Sottil è atteso tra i titolari per cercare di riconquistare un ruolo dopo essere stato messo da parte nelle ultime scelte dell'allenatore. Inoltre, la mancanza di difensori centrali per le squal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2024 10:01
Corriere dello Sport: “Sottil, domani chance anche per lui. Deve riconquistarti il posto” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Anche Sottil è atteso tra i titolari per cercare di riconquistare un ruolo dopo essere stato messo da parte nelle ultime scelte dell'allenatore. Inoltre, la mancanza di difensori centrali per le squalifiche di Ranieri, Quarta e Comuzzo potrebbe favorire il debutto di Moreno, il quale affronterà una sfida delicata in un momento difficile per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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