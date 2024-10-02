Corriere dello Sport: “Sottil, domani chance anche per lui. Deve riconquistarti il posto”
Anche Sottil è atteso tra i titolari per cercare di riconquistare un ruolo dopo essere stato messo da parte nelle ultime scelte dell'allenatore. Inoltre, la mancanza di difensori centrali per le squal...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2024 10:01
Anche Sottil è atteso tra i titolari per cercare di riconquistare un ruolo dopo essere stato messo da parte nelle ultime scelte dell'allenatore. Inoltre, la mancanza di difensori centrali per le squalifiche di Ranieri, Quarta e Comuzzo potrebbe favorire il debutto di Moreno, il quale affronterà una sfida delicata in un momento difficile per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-beltran-e-kayode-ora-o-mai-piu-rilancio-o-cessione-gia-a-gennaio/270485/