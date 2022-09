Corriere dello Sport si interroga: “Tentare subito il rilancio di Jovic? Ma è quello più indietro a livello fisico”

L’ultima possibilità, nel casting a tre, è quella di tentare immediatamente il rilancio di Jovic, il più talentuoso ma anche quello più indietro dal punto di vista della condizione fisica. Italiano non ha mai nascosto questo ritardo ed è è un elemento da cui non può prescindere. In più nel momento in cui Jovic è partito per rispondere alla chiamata della Nazionale non era al top della forma, per stessa ammissione del calciatore che non ha sostituito Kouame quando Italiano gli ha chiesto di subentrare contro il Verona. Con la Serbia ha saltato i primi allenamenti per poi cominciare a lavorare con il gruppo ed entrare contro la Norvegia, anche se soltanto al novantesimo. Il problema fisico però è alle spalle e la sua voglia di rilancio immediato potrebbe diventare decisiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, RIGANÒ ATTACCA: “NON È CORRETTO CHE GOLLINI PRENDA IL TRIPLO DELLO STIPENDIO RISPETTO A TERRACCIANO”