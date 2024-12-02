Corriere dello Sport: “Serata di paura, tutti con Bove. Cronaca di una tragedia sfiorata, e Firenze trema”

La serata di paura si è conclusa con un sospiro di sollievo

La serata di paura vissuta a Firenze si è conclusa con un sospiro di sollievo dopo il malore improvviso di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Il calciatore si è accasciato al 17, generando momenti di terrore. Soccorso rapidamente e trasportato all'ospedale di Careggi, ha ripreso a respirare autonomamente e, una volta arrivato, è tornato cosciente. I primi esami hanno escluso danni al sistema nervoso centrale e cardio-respiratorio, anche se rimane in terapia intensiva sotto sedazione per ulteriori accertamenti.

Il club viola ha diffuso un comunicato rassicurante, confermando che le condizioni sono stabili. Molti compagni di squadra, ex giocatori e tifosi hanno mostrato solidarietà, con messaggi sui social e gesti simbolici, come lo striscione "Forza Edoardo" davanti all'ospedale. Anche personalità politiche locali e figure del mondo sportivo hanno espresso vicinanza.

Il presidente Rocco Commisso ha evidenziato la forza di carattere del giocatore, mentre l'ambiente calcistico e non solo attende ora gli esiti dei prossimi controlli, nella speranza di una rapida guarigione e che l'incidente non abbia conseguenze a lungo termine. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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