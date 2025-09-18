18 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:33

Corriere dello Sport: “Se Kean non ce la fa, Pioli ha l’idea tandem offensivo Dzeko-Piccoli”

Corriere dello Sport: "Se Kean non ce la fa, Pioli ha l'idea tandem offensivo Dzeko-Piccoli"

18 Settembre · 09:31

Pioli studia soluzioni in caso Kean non recuperi

Nell’eventualità in cui la formazione titolare della Fiorentina non prevedesse la presenza del classe 2000, le soluzioni sarebbero molteplici. Fermo restando che l’allenatore continui ad affidarsi al 3-5-2, potrebbe essere l’ora del tandem offensivo formato da Dzeko e Piccoli.

Rientrasse Gudmundsson, non sarebbe da escludere il suo impiego dietro a una prima punta (Dzeko o Piccoli). Senza dimenticare che Fazzini ha dato segnali incoraggianti col Napoli, e che quindi resta in corsa per una maglia dal primo minuto. Nei prossimi giorni Pioli scioglierà le riserve: tanto dipenderà dalla data di rientro di Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.

