Corriere dello Sport, se entro sabato non arrivano offerte Milenkovic è fuori dal mercato

La deadline è vicina e il futuro di Milenkovic sarà chiaro entro il fine settimana. Il giorno-chiave potrebbe essere domani ma certo è che, se entro sabato non fossero ancora arrivate offerte ufficiali per lui, il difensore sarebbe da considerare fuori dal mercato. La speranza del club viola è quello di trattenerlo, di vederlo firmare il rinnovo. È ciò che si augura Vincenzo Italiano insieme ai dirigenti. Gli è stato offerto un triennale a circa tre milioni a stagione. La proposta è importante, da giocatore top, e i viola aspettano nelle prossime ore l’agente Ramadani nella speranza che ci sia l’ok per la permanenza durante l’incontro. In alternativa servirebbe un’acquirente disposta a versare almeno 15 milioni e, come detto, in tempi brevi, in modo che la Fiorentina possa avere il tempo di prendere l’eventuale sostituto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

