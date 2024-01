Corriere dello Sport, scambio Ikoné-Belotti, problema ingaggio. Il centravanti ha rifiutato l’Arabia, ok la Fiorentina 

Prosegue la trattativa fra Roma e Fiorentina per lo scambio che potrebbe portare Jonathan Ikoné nella Capitale e Andrea Belotti nel capoluogo toscano. Ad ora va trovata la quadra sulle cifre perché lo stipendio dell’attaccante ex Torino, sui 2,4 milioni di euro a stagione, è ritenuto troppo pesante per i parametri della Fiorentina, che peraltro non è ancora convinta di dare via Ikoné.

Belotti non costituirebbe un problema nel presente, visto che il club di Commisso chiederebbe un contributo ai giallorossi sull’ingaggio. Quanto per il futuro, perché nel caso in cui a Firenze decidessero di esercitare il riscatto, non potrebbero inserire in rosa un calciatore con gli attuali parametri di Belotti – si legge -. E non è neppure così sicuro che la Fiorentina voglia offrire un biennale a un over 30 che sulla carta non sarebbe neanche titolare.

Belotti ha fin qui rifiutato tutte le proposte arrivate, dall’MLS all’Arabia, fino a Monza e Salernitana: il suo intento è restare alla Roma, è la società che lo vuole cedere. E l’unica destinazione che può fargli cambiare idea, aggiunge il Corriere, è la Fiorentina, gradita come club e città da parte della punta e della sua famiglia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

