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Corriere dello Sport, il Sassuolo alza il prezzo di Politano per la Fiorentina, costa 8 milioni

La Fiorentina vuole Politano e così il patron del Sassuolo Squinzi ha deciso di alzare il prezzo del cartellino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 10:22
Corriere dello Sport, il Sassuolo alza il prezzo di Politano per la Fiorentina, costa 8 milioni -
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Sassuolo avrebbe alzato il prezzo di Politano, esterno d'attacco scuola Roma nel mirino della Fiorentina. Secondo il quotidiano, il patron neroverde Squinzi, forte dell'interessamento viola, ha deciso di alzare il costo del cartellino a 8 milioni di euro.

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