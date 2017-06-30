Corriere dello Sport, il Sassuolo alza il prezzo di Politano per la Fiorentina, costa 8 milioni
La Fiorentina vuole Politano e così il patron del Sassuolo Squinzi ha deciso di alzare il prezzo del cartellino
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 10:22
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Sassuolo avrebbe alzato il prezzo di Politano, esterno d'attacco scuola Roma nel mirino della Fiorentina. Secondo il quotidiano, il patron neroverde Squinzi, forte dell'interessamento viola, ha deciso di alzare il costo del cartellino a 8 milioni di euro.