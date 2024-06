Corriere dello Sport: “Roma su Nico Gonzalez ma la Fiorentina non fa sconti, vale 40 milioni”

Il nome di Nico Gonzalez comincia a circolare insistentemente. La Roma è a caccia di esterni offensivi. Nel progetto di De Rossi servono infatti due esterni dotati di ottima tecnica e che saltino l’avversario. Tra i nomi più gettonati spuntano quelli di Federico Chiesa e di Nico, oltre a quello di Armand Lauriente. Il rapporto tra Nico e la Fiorentina appare molto delicato, con l’argentino che, segnando contro l’Atalanta, ha chiesto scusa ai tifosi per la prestazione ad Atene. L’area che serpeggia a Firenze intorno al suo numero 10 sembra ormai compromettente e così la società sta pensando a una cessione. Per il momento non ci sono state offerte da parte dei giallorossi e la Fiorentina valuta il giocatore 40 milioni e non scenderebbe a sconti per una sua concorrente in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

