Corriere dello Sport rivela: "Rinnovo Castrovilli? Novità in primavera ma filtra ottimismo"
Il contratto del giocatore scadrà nel 2024
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 14:38
Per quanto riguarda il rinnovo di Gaetano Castrovilli, il centrocampista della Fiorentina è tornato da poco dopo il lungo infortunio, la squadra viola sta già pensando di consolidare il suo futuro. Il contratto del calciatore scadrà nel 2024, ma per il rinnovo si dovrebbe aspettare la primavera, anche se dall'entourage del calciatore filtra ottimismo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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