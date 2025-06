Corriere dello Sport: “Riscatto Gudmundsson per 17 milioni? Non si fa. Ipotesi prestito con nuovo riscatto”

Sarà una settimana chiave la prossima, soprattutto per capire il futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina è in contatto con il Genoa per cercare una soluzione adatta a tutti: una situazione da risolvere per entrambi i club che può indirizzare il mercato. Entro l’ultima settimana di giugno servirà una decisione, a queste condizioni (17 milioni) il riscatto non si fa, visto anche il prossimo processo penale in autunno. Una vicenda che non può non avere un peso.

E allora che fare? Se il Genoa accetta di collaborare si arriverebbe a una mediazione: si abbasserebbe il prezzo e si potrebbe arrivare a un accordo. Il Grifone si libererebbe di un ingaggio alto e allo stesso tempo incasserebbe. In alternativa si può rinnovare il prestito alle stesse condizioni degli ultimi mesi: la Fiorentina potrebbe poi riscattare l’islandese a processo finito, evitando qualsiasi rischio. Gudmundsson, da parte sua, rimarrebbe volentieri a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.