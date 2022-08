Corriere dello Sport, rinnovo Milenkovic, oggi o domani l’incontro decisivo, è convinto di restare

Il ritorno di Commisso a Firenze sarà importante in particolare per mettere nero su bianco il rinnovo di Nikola Milenkovic, per il quale tra oggi e domani è previsto un incontro decisivo con il manager Ramadani: ormai, con l’avvicinarsi dello start ufficiale della stagione, stanno diminuendo le residue chances che il serbo possa lasciare la Fiorentina mentre invece stanno salendo quelle che porteranno il difensore al prolungamento.

Nonostante le offerte sul suo conto, la proposta di rinnovo della Fiorentina (che potrebbe essere persino superiore ai tre o quattro anni ipotizzati fino a poco fa) ha fatto breccia in modo definitivo nel cuore di Milenkovic, visto si rivelerebbe vantaggiosa sia sul fronte economico (l’ingaggio del serbo salirebbe sopra i 3 milioni) che di leadership agli occhi dello spogliatoio, dove l’ex Partizan è stato già più volte insignito della fascia di capitano, in assenza di Biraghi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA STAMPA, NON SOLO IL MONZA SU PEZZELLA: C’È ANCHE IL TORINO. L’ARGENTINO TORNERÀ IN SERIE A?