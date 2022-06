Corriere dello Sport, rinnovo Italiano, manca l’intesa sulla parte economica, c’è quella sul progetto 

Fiorentina di Italiano, s’è detto per tutta la stagione 2021-22 ogni volta che c’era da identificare i risultati della squadra viola con il lavoro dell’allenatore, voluto a tutti i costi a Firenze dai dirigenti. E si dirà anche per la stagione lì alle porte. Firenze freme in attesa dell’annuncio ufficiale del rinnovo, pur nella convinzione che si tratti di formalizzare un accordo non in discussione rimane tale al trascorrere dei giorni e delle voci. E se il comunicato sul rinnovo di contratto diciamo che ritarda, è solo nella logica dei tempi necessari per dirimere le questioni che si sviluppano su due direttrici: quella economica e quella progettuale. Sulla prima non c’è ancora intesa, sulla seconda è totale anche se le cose da fare (leggi: acquisti e cessioni) sono tante per arrivare a definire il nuovo gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÁ SICURO: “POCHISSIME LE POSSIBILITÁ CHE PIATEK RIMANGA ALLA FIORENTINA. TORNERÁ ALL’HERTHA”