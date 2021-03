Corriere dello Sport, Ribery rientra, oggi deve trascinare la Fiorentina alla vittoria

Venticinque trofei al servizio della Fiorentina oggi a Benevento. Sono quelli conquistati in carriera da Ribery. Dal talento e anche dalla testa può passare infatti la salvezza dei viola che sono chiamati a risollevarsi dai bassifondi della Serie A in breve tempo, prima che l’aspetto psicologico diventi ancora più complicate della posizione in classica. Contro il Parma domenica scorsa Franck era squalificato e le sue urla di incitamento, provenienti dalla parte alta della tribuna del Franchi, erano talmente forti che rimbombavano fino al rettangolo verde. Se anche a Benevento Ribery riuscisse a trasformarsi in trascinatore e motivatore collettivo, la vittoria potrebbe passare davvero dai suoi piedi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

