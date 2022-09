Corriere dello Sport, questione contratti: ci sono anche quelli di Amrabat e Castrovilli 

Finita qui? Non proprio. Visto che al di là dei casi spinosi legati agli elementi in scadenza nel 2023 (ai nomi già fatti va aggiunto anche quello di Barak, che tuttavia sarà riscattato dal Verona), la Fiorentina dovrà provare a bruciare i tempi anche per i calciatori con il contratto che terminerà nel 2024: una lista dove anche in questo caso figurano molti italiani, tra i quali il capitano (Biraghi), un fuori rosa (Benassi), un giocatore rimasto all’ultimo tuffo a Firenze (Ranieri) e quel Castrovilli per il quale il prolungamento, prima del grave ko di cinque mesi fa, era già pronto (tra 15 mesi scadranno anche gli accordi di Amrabat, Duncan, Jovic, Kouame, Zurkowski, Terzic e Igor, che però ha un’opzione fino al 2025). Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, JOVIC GIOCA SOLO 4 MINUTI CON LA SUA SERBIA, VIENE FATTO ENTRARE IN CAMPO AL 90° AL POSTO DI VLAHOVIC