Corriere dello Sport: "Quel 1% che si fa sempre più grande: la Fiorentina pensa a sacrificare Nico per svoltare il mercato"

Nella testa dei dirigenti della Fiorentina, il sacrificio di Nico sembrerebbe prendere sempre più piede, per dare una svolta a questo mercato

Impegnato ancora in Copa America con la sua Argentina, che sfiderà in finale la Colombia, Nico Gonzalez inizia a diventare nella testa dei dirigenti viola un possibile giocatore da sacrificare per dare la svolta a un mercato per ora non emozionante. È arrivato solo Kean, e sembrerebbe essere fatta anche per un altro argentino, Nicolas Valentini del Boca, ma resta da capire se arriverà a gennaio, dopo la fine del contratto con il club argentino, o se in questa sessione di mercato con un piccolo indennizzo.

La sensazione è che quel famoso 1% mancante lasciato da Pradè sulla conferma di Nico stia prendendo sempre più piede e che una possibile offerta superiore ai 40 milioni questa volta possa essere presa in considerazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Nazione: "Thorstvedt sempre più viola. Pronti 6 milioni+ bonus"

https://www.labaroviola.com/nazione-thorstvedt-fiorentina-la-chiusura-e-ormai-una-formalita-pronti-6-milioni-piu-bonus-per-il-sassuolo/260331/