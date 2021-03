Corriere dello Sport, Prandelli, ora punta a far decollare Amrabat: questa è la sua nuova sfida

Con un po’ di fiducia nel cassetto, adesso Prandelli può pensare al resto. Senza mai perdere di vista il primo vero obiettivo: la salvezza matematica. Per arrivarci c’è bisogno di dare altre scosse, come nel caso di Amrabat che a Firenze non è mai decollato. In più dopo la sostituzione contro lo Spezia lo scorso 19 febbraio sembra quasi che ci sia qualcosa di sospeso. Niente più di una sensazione ma dopo quella scontentezza nel lasciare il campo è arrivata la panchina iniziale a Udine, la gara da titolare con la Roma e poi ci ha messo lo zampino pure l’infortunio con il Parma e il forfait a Benevento per mal di schiena. Ma Sofyan ora è un’altra battaglia da vincere per Prandelli da qui alla fine del campionato. A cominciare dal Milan, domenica prossima quando il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

