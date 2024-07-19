Corriere dello Sport: “Pongracic-Fiorentina oggi l’ufficialità, pronto quadriennale da 2,1 milioni”

Pongracic, ieri visite mediche poi è andato al Viola Park

Croato, ma pari età rispetto a Nikola Milenkovic, sarà Marin Pongracic il nuovo centrale della Fiorentina. L'ufficialità arriverà oggi, con la firma su un contratto quadriennale a 2,1 milioni a stagione, ma quella di ieri è stata la sua prima giornata nella sua nuova realtà. Pongracic, 26 anni, arriva a Firenze dopo il colpo di coda firmato Pradè sul mercato. Accordo trovato nel giro di poche ore sulla base di 15 milioni più uno di bonus da girare al Lecce.

Era di fatto un giocatore del Rennes, i francesi l'avevano bloccato e aspettavano solo le visite mediche: visite che ci sono state, ma in Italia. Pongracic si è presentato ieri mattina presso la clinica Fanfani con un sorriso stampato in faccia, ha completato le procedure di rito e poi è volato verso la sua nuova casa, il Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NESSUN ACCORDO PER COLPANI

https://www.labaroviola.com/tmw-nessun-accordo-per-colpani-il-monza-vuole-il-titolo-definitivo-la-fiorentina-un-prestito/261214/