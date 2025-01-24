Corriere dello Sport: “Pongracic è ai margini della Fiorentina e spinge per andare al Napoli. Si tratta”

Commisso lo cede solo per una maxi cifra

Marin Pongracic, il muro eretto da Pradè per adesso resiste e in caso di cessione, il club di Rocco Commisso ne fa una super valutazione. Ma il giocatore ha le idee chiare e spinge per il trasferimento al Napoli. La trattativa continuerà nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-commisso-a-breve-e-atteso-a-firenze-fara-sentire-la-sua-presenza-a-dirigenza-e-giocatori/286011/