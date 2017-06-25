Corriere dello Sport, Politano costa 8 milioni, al Sassuolo guadagna 300 mila euro a stagione
I costi dell'esterno italiano del Sassuolo sono assolutamente alla portata dalle società viola. I primi contati sono partiti
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 15:55
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fiotentina vuole prendere Politano del Sassuolo. Per l'esterno italiano servirà una cifra tra i 6 e gli 8 milioni di euro per strapparlo al Sassuolo, aspettando di conoscere il futuro di Bernardeschi. Per l’esterno che compirà 24 anni il prossimo tre agosto, si parla di un contratto fino al 2022, con un ingaggio che rientra ampiamente nei parametri della Fiorentina visto che a Sassuolo percepisce 300mila euro a stagione.