14 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Pioli ritrova Mandragora, parziale rientro in gruppo del giocatore”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Pioli ritrova Mandragora, parziale rientro in gruppo del giocatore”

Redazione

14 Agosto · 09:00

Aggiornamento: 14 Agosto 2025 · 09:00

TAG:

FiorentinamandragoraPioli

Condividi:

di

La Fiorentina si sta preparando in vista della Conference

Con il parziale rientro in gruppo di Mandragora, la Fiorentina di Pioli si prepara all’ultima amichevole ufficiale del precampionato, in programma stasera al Viola Park contro la Nazionale universitaria giapponese, già protagonista di sfide in Italia con Genoa, Cesena e Verona. La gara, davanti a circa 1.500 spettatori, rappresenta un’occasione per il tecnico di raccogliere indicazioni tattiche e valutare la condizione fisica dei singoli a una settimana dall’esordio nei playoff di Conference League, il cui avversario sarà definito tra Polissya e Paksi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio