Corriere dello Sport: “Piccoli nome caldo se parte Kean, il Cagliari chiede minimo 25 milioni”

È chiaro che se Kean dovesse partire bisognerebbe già avere in mano il suo sostituto. O comunque un’idea su chi potrebbe essere. Il nome più gettonato, in casa Fiorentina, è quello di Roberto Piccoli, il cui procuratore è lo stesso della punta piemontese. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha detto pochi giorni fa: «Se prendo un giocatore lo prendo per tenerlo. Poi se arrivano offerte irrinunciabili e i ragazzi spingono per andarsene è un altro conto». I sardi chiedono almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Su di lui è vigile anche il Como di Cesc Fabregas. Lo riporta il Corriere dello Sport.