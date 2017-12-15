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Corriere dello Sport: Pezzella sarà della Fiorentina, tutto concordato per il riscatto a 9 milioni

Pantaleo Corvino, entro aprile, eserciterà il diritto di prelazione per il contratto di German Pezzella, acquistabile al prezzo stabilito di 9 milioni di euro, scrive. Tutto deciso e concordato anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 13:11
Corriere dello Sport: Pezzella sarà della Fiorentina, tutto concordato per il riscatto a 9 milioni -
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Pantaleo Corvino, entro aprile, eserciterà il diritto di prelazione per il contratto di German Pezzella, acquistabile al prezzo stabilito di 9 milioni di euro, scrive. Tutto deciso e concordato anche con il giocatore, che sarà il perno della difesa del futuro.

Fonte: Il Corriere dello Sport-Stadio

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