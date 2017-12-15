Corriere dello Sport: Pezzella sarà della Fiorentina, tutto concordato per il riscatto a 9 milioni
Pantaleo Corvino, entro aprile, eserciterà il diritto di prelazione per il contratto di German Pezzella, acquistabile al prezzo stabilito di 9 milioni di euro, scrive. Tutto deciso e concordato anche...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 13:11
Pantaleo Corvino, entro aprile, eserciterà il diritto di prelazione per il contratto di German Pezzella, acquistabile al prezzo stabilito di 9 milioni di euro, scrive. Tutto deciso e concordato anche con il giocatore, che sarà il perno della difesa del futuro.
Fonte: Il Corriere dello Sport-Stadio