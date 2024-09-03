Corriere dello Sport: “Parisi verso la cessione a gennaio, Palladino l'ha bocciato”

Non un buon inizio per Parisi, anzi. Palladino l'ha bocciato

Non un buon inizio per Fabiano Parisi, anzi. Palladino l'ha bocciato e l'acquisto di Robin Gosens l'ultimo giorno di mercato è abbastanza eclatante da questo punto di vista. Da quando è arrivato a Firenze, Parisi ha faticato a ritagliarsi il suo spazio. Prima con Italiano, poi con Palladino. E l'ex Empoli non ha mai avuto grossi problemi fisici. Al primo anno Parisi ha totalizzato 1.954 minuti, per una media di mezz'ora a partita. Biraghi inoltre è stato ha chiuso la stagione come terzo calciatore viola per minutaggio, mentre il classe 2000 sedicesimo dietro a giocatori come Duncan, Kouame e Nzola. Gosens gli è già passato in avanti nelle gerarchie e adesso la Fiorentina deve riflettere. Parisi è arrivato per 10 milioni e a gennaio potrebbe essere ceduto. Adesso però va valorizzato al meglio per proteggere un investimento importante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kean-ha-messo-daccordo-tutti-ora-serve-continuita-ha-avuto-un-impatto-travolgente/266820/