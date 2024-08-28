Corriere dello Sport: “Parisi non ha convinto Palladino ma resterà alla Fiorentina”

Da capire se la Fiorentina insisterà per trovare un altro giocatore a sinistra

C’è da capire adesso se il club viola insisterà per reperire un nuovo elemento da destinare alla fascia sinistra. La trattativa per Filip Kostic ha subìto una decisa battuta di arresto. I viola hanno valutato che le condizioni della trattativa non fossero così convenienti, decidendo di mollare la presa. Stesso discorso per Robin Gosens, con il quale era stata raggiunta un'intesa di massima. Mancava l'accordo sulla formula dell'operazione, poi il club di Rocco Commisso ha deciso di fare retromarcia. La certezza è che Fabiano Parisi, per quanto non abbia convinto al 100% l'allenatore nel corso della preparazione estiva, rimarrà a Firenze e si giocherà le sue carte in alternanza con il capitano e titolare indiscusso Cristiano Biraghi. La società ha scelto di valorizzare un investimento da oltre 10 milioni realizzato un anno fa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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