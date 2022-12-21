Corriere dello Sport, Parisi è un obiettivo della Fiorentina, Biraghi a fine stagione potrebbe salutare 

La Fiorentina non molla la presa su Parisi anche se operazione complicata

La Fiorentina non molla la presa su Fabiano Parisi. Anche se l’operazione resta difficile in virtù dei rapporti tutt’altro che distesi con la dirigenza dell’Empoli, il terzino continua ad essere un obiettivo di mercato che l’area tecnica viola sta seguendo con interesse ormai da quest’estate, nell’ottica di un possibile avvicendamento al termine di questo campionato con Cristiano Biraghi.

Il rinnovo di contratto del capitano ancora non è stato preso in esame da parte del ds Daniele Pradè e le alternative crescono visto che l’accordo scadrà a giugno 2024. Il dai e vai tra Biraghi e Parisi, oltretutto, potrebbe essere agevolato dal manager che cura le procure di entrambi. Ma non si registrano accelerate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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