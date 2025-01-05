Corriere dello Sport: “Palladino in crisi d’identità, opta per il 3-4-2-1. Gudmundsson bocciato”

Serata nera per la Fiorentina, il Napoli domina

Serata nera per la Fiorentina, che al Franchi incassa la terza sconfitta in quattro partite e resta senza vittorie dall'8 dicembre. Palladino tenta di ritrovare equilibrio rispolverando il 3-4-2-1 con Moreno al debutto in Serie A e rinunciando a Colpani e Gudmundsson, bocciato.

La Viola parte aggressiva con pressing alto e marcature a uomo, ma il piano crolla presto. Il Napoli prende il controllo grazie alle sponde di Lukaku e ai movimenti di Olivera e Di Lorenzo, trovando il vantaggio al 29' con un gran gol di Neres.

La Fiorentina fatica a reagire: il centrocampo è fragile, le fasce in crisi e Kean troppo isolato. Il Napoli chiude la partita nella ripresa con un rigore trasformato da Lukaku e il tris di McTominay, sfruttando gli errori difensivi viola. Non bastano i cambi di Palladino e qualche occasione isolata: il Napoli domina e la Fiorentina sembra in piena crisi di identità. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-su-gudmundsson-doveva-entrare-ma-aveva-fastidio-alla-caviglia-valuteremo-le-sue-condizioni/283450/