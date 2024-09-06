Corriere dello Sport: “Palladino ha 3 attenuanti ma se perde a Bergamo cambia? La Fiorentina mostra limiti”

Palladino cercherà in questa sosta di limare ogni difetto della sua Fiorentina

Se anche a Bergamo la Fiorentina non sarà convincente come non lo è stata finora, Palladino cambierà o no? La Fiorentina di Palladino ha mostrato in queste prima partite dei limiti importanti e l'allenatore viola userà la sosta per limare ogni difetto e costruire una nuova Fiorentina. Difficile immaginare un cambio di modulo a Bergamo, serve tempo per capire al meglio la nuova idea di gioco e Palladino continuerà per la sua strada.

Inoltre l'allenatore della Fiorentina ha tre attenuati: arrivato a Firenze con l'idea del ribaltone (dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1) e ci vuole tempo perché la squadra riesca ad assorbire i profondi cambiamenti. Il miglior acquisto della Fiorentina, Albert Gudmundsson, deve ancora debuttare. Alcuni giocatori fondamentali per questo cambiamento (Moreno, Gosens, Adli, Bove e Cataldi) sono arrivati solo nei giorni di vigilia della gara col Monza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tutto-fatto-per-il-rinnovo-di-kouame-ingaggio-ridotto-e-allungata-scadenza-lannuncio-nei-prossimi-giorni/267185/