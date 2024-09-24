Corriere dello Sport: “Palladino dietro si mette a 4? Gosens può essere sacrificato”

Gosens ha sempre brillato come esterno a tutta fascia ma potrebbe finire come terzino

La stagione della Fiorentina potrebbe essere ripartita nell'intervallo della partita di domenica, quando, nonostante l'inferiorità numerica, Palladino ha rivoluzionato la squadra, portando alla vittoria grazie all'ingresso decisivo di Albert Gudmundsson e a un nuovo assetto difensivo 4-4-2. Questa scelta potrebbe essere confermata nella prossima partita contro l'Empoli. Difesa: cinque giocatori per due posti. Nella ripresa contro la Lazio, Palladino ha schierato Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens in difesa, abbandonando la linea a tre. Ora si apre il dibattito su chi scegliere come coppia centrale tra Ranieri, Comuzzo, Quarta, Pongracic e Matias Moreno, con l'aggiunta di Nicolas Valentini disponibile da gennaio.

Gosens sacrificabile? Il passaggio alla difesa a quattro potrebbe penalizzare Robin Gosens, che ha sempre brillato come esterno a tutta fascia. Palladino dovrà decidere se vale la pena sacrificare le caratteristiche del tedesco per mantenere questo nuovo sistema di gioco. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/iachini-la-fiorentina-la-mia-famiglia-commisso-vissuti-insieme-momenti-belli-e-difficili/269417/