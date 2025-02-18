Corriere dello Sport: “Oggi allenamento al Viola Park. Parisi pronto a sostituire lo squalificato Gosens”

Dopo il giorno di riposo, oggi la Fiorentina torna ad allenarsi

Dopo il giorno di riposo, la Fiorentina torna ad allenarsi con l'obiettivo di reagire immediatamente alla sconfitta contro il Como. Le parole di Folorunsho e Gosens sui social sottolineano la necessità di cancellare la brutta prestazione e concentrarsi sulla prossima sfida. Tuttavia, la squadra dovrà cambiare atteggiamento e mentalità per evitare altri passi falsi.

L'allenamento odierno sarà anche l'occasione per valutare le condizioni di Gudmundsson, uscito dopo soli diciotto minuti per un problema alla schiena. Inoltre, con Gosens squalificato per la trasferta di Verona, Parisi è il principale candidato a sostituirlo sulla fascia. Palladino sfrutterà la ripresa al Viola Park per analizzare le cause della sconfitta e trovare soluzioni per rimettere in carreggiata la squadra in vista del prossimo impegno. Lo scrive il Corriere dello Sport.