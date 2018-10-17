Corriere dello Sport, offerta della Juventus per Milenkovic, rifiutata dalla Fiorentina. Adesso Paratici...

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la Juventus ha offerto davvero 35 milioni alla Fiorentina per Milenkovic, ma ha ricevuto il no della società viola. Il difensore serbo er...

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la Juventus ha offerto davvero 35 milioni alla Fiorentina per Milenkovic, ma ha ricevuto il no della società viola. Il difensore serbo era costato molto meno dal Partizan Belgrado un anno fa, solo 5 milioni di euro più bonus. Ma Paratici adesso lo vuole a tutti i costi.