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Corriere dello Sport, offerta della Juventus per Milenkovic, rifiutata dalla Fiorentina. Adesso Paratici...

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la Juventus ha offerto davvero 35 milioni alla Fiorentina per Milenkovic, ma ha ricevuto il no della società viola. Il difensore serbo er...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 14:30
Corriere dello Sport, offerta della Juventus per Milenkovic, rifiutata dalla Fiorentina. Adesso Paratici... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la Juventus ha offerto davvero 35 milioni alla Fiorentina per Milenkovic, ma ha ricevuto il no della società viola. Il difensore serbo era costato molto meno dal Partizan Belgrado un anno fa, solo 5 milioni di euro più bonus. Ma Paratici adesso lo vuole a tutti i costi.

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