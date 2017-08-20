Corriere dello Sport, nonostante sia stato tolto dal mercato il Milan vuole offrire 8 milioni per Badelj

Intanto, sempre per quanto riportato dal Corriere dello Sport, già oggi Nikola Kalinic sarà a Milano. Domani le visite mediche

Nikola Kalinic è ormai un ex calciatore della Fiorentina. L’attaccante croato è atteso in giornata a Milano mentre per domani sono in programma le visite mediche con il Milan. Montella vorrebbe un altro centrocampista. Da tempo è nel mirino Badelj, ma la Fiorentina lo ha tolto dal mercato con tanto di comunicato. Il Milan potrebbe riprovarci offrendo 8 milioni di euro. Alternativa l’ex obiettivo viola Krichowiack.

Corriere dello Sport