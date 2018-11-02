Corriere dello Sport, non solo Chiesa e Veretout, l'Inter vuole riprendere Biraghi e Benassi
Secondo il Corriere dello Sport, in vista della prossima stagione, l'Inter punta a riportare a casa alcuni prodotti della sua cantera anche per motivi di lista Champions. "Allungare la rosa a 22-23 el...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 10:02
Secondo il Corriere dello Sport, in vista della prossima stagione, l'Inter punta a riportare a casa alcuni prodotti della sua cantera anche per motivi di lista Champions. "Allungare la rosa a 22-23 elementi con 1-2 dei propri ragazzi potrebbe essere un vantaggio non da poco - si legge -. A Firenze, Ausilio guarda con attenzione non solo a Chiesa e Veretout, ma anche a Benassi e a Biraghi."