Corriere dello Sport non ha dubbi: “Palladino non è in discussione ma è costretto a vincere con il Lecce”

Il tecnico ammette che la tensione è alta

"Palladino costretto a vincere contro il Lecce". La Fiorentina esce tra i fischi e la contestazione dei tifosi dopo la sconfitta contro il Verona. I 4.000 presenti nel settore ospiti del Bentegodi esprimono la loro delusione con cori e proteste, sentendosi traditi dalla squadra e dall'allenatore Raffaele Palladino, che si assume le responsabilità: «Sono il primo colpevole, ci manca serenità». Nonostante le difficoltà, il tecnico ribadisce di sentire la fiducia di società e giocatori, ma ammette che la tensione è alta. Palladino sottolinea le assenze di giocatori chiave come Colpani, Gudmundsson e Adli, affermando che i nuovi acquisti devono ancora integrarsi. Tuttavia, la squadra continua a faticare in fase offensiva, come dimostrato dall'incapacità di superare le difese basse degli avversari. Danilo Cataldi chiede una reazione immediata: «Non vogliamo un campionato anonimo, ma dipende da noi, non dal mister». Anche De Gea, via social, sprona il gruppo, riconoscendo la prestazione insufficiente. La Fiorentina deve ritrovare fiducia e gioco per evitare di scivolare ulteriormente in classifica. Lo riporta il Corriere dello Sport.