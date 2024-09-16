Corriere dello Sport non ha dubbi: “La panchina per Beltran è apparsa come una bocciatura”

Palladino ieri ha deciso di lasciare l'argentino in panchina per tutta la gara

Palladino ha cercato di mantenere il suo stile, schierando un 3-5-1-1 per dare più copertura, con Colpani dietro l'unica punta. L'unico cambio offensivo, Sottil per Bove, non ha avuto effetti concreti. La panchina per Beltran per tutta la partita appare come una bocciatura, anche se gli impegni europei potrebbero dargli nuova fiducia. Le assenze di Gudmundsson e Kouame, quest'ultimo fuori per motivi familiari, possono essere considerate attenuanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.