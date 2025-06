Corriere dello Sport non ha dubbi: “Gudmundsson non verrà riscattato dalla Fiorentina”

Rimane evidente che la Fiorentina sia molto attiva nelle trattative che riguardano il reparto offensivo, proprio perché là davanti ci sarà (ci potrebbe essere) un cambiamento radicale nel mercato che viceversa non sarà nel segno della rivoluzione come negli ultimi due tra estate e inverno. Il conto è presto fatto: Kean escluso che merita sempre un discorso a parte, Gudmundsson se non intervengono novità clamorose a queste cifre (diciassette milioni) non sarà riscattato e torna al Genoa, Zaniolo è già rientrato al Galatasaray e non c’è mai stato mezzo dubbio di tenerlo a Firenze, mentre Beltran con l’offerta giusta soprattutto dal River Plate potrebbe tornare in Argentina dopo un paio di stagioni in viola. Tre su quattro che se ne vanno e l’attacco viola va ricostruito. Lo riporta il Corriere dello Sport.