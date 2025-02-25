Corriere dello Sport non ha dubbi: “Beltran non adatto. Come contro il Como, la prima punta sarà Zaniolo”

Kean è di certo il giocatore più insostituibile della Fiorentina

Moise Kean è il giocatore più insostituibile della Fiorentina, sia per il suo contributo offensivo (15 gol su 41 totali della squadra) sia per la mancanza di un vero sostituto, scelta voluta dalla dirigenza a gennaio. Tuttavia, per la sfida contro il Lecce, Raffaele Palladino dovrà fare a meno del numero 20, aprendo interrogativi su chi possa prendere il suo posto in attacco.

Le opzioni a disposizione sono poche, come già emerso prima della sfida contro il Como, quando Kean era squalificato e Palladino schierò Zaniolo come prima punta, con risultati deludenti. Anche in vista del Lecce, Zaniolo sembra il principale candidato per il ruolo di centravanti, soprattutto perché Lucas Beltran, pur avendo il numero 9, non ha le caratteristiche fisiche e tecniche per reggere da solo in attacco.

Beltran ha provato a ricoprire il ruolo nella mezz'ora finale contro il Verona, ma ha mostrato difficoltà atletiche nel confronto con i difensori avversari. Contro un Lecce che può contare su una difesa solida e fisica, con Baschirotto al centro, è probabile che Palladino scelga nuovamente Zaniolo come riferimento offensivo, nonostante i dubbi sulla sua efficacia nel ruolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.