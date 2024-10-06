Corriere dello Sport non ha dubbi: "Adli sfida il suo passato per prendersi Firenze"

Adli dopo essere stato messo fuori dal progetto Milan, è pronto a dimostrare il suo valore in viola

Yacine Adli, un anno dopo essere diventato un idolo per i tifosi del Milan, si ritrova ora a giocare contro la sua ex squadra. Dopo essere stato escluso dal progetto rossonero quest'estate, il franco-algerino è pronto a dimostrare il suo valore con la Fiorentina, dove è diventato un punto di riferimento a centrocampo per il tecnico Palladino.

Quest'ultimo, dopo la partita contro i New Saints, ha elogiato Adli per la sua qualità nel gioco, sottolineando come la sua visione e verticalità siano cruciali per migliorare la manovra offensiva viola. Adli affronterà il Milan, squadra che ancora sente vicina, in una partita che si giocherà in un Franchi tutto esaurito. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-lancia-lallarme-la-posizione-di-palladino-non-e-solida-commisso-vuole-la-svolta/271121/