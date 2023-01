Corriere dello Sport, niente recupero monstre in Serie A: la media è di 8 minuti

Tra le tante eredità lasciate dal campionato del mondo in Qatar, c’era anche la curiosità di verificare se anche in Serie A ci sarebbero stati i recuperi lunghissimi registrati a Doha e dintorni. Ebbene, non ci sono stati globalmente recuperi monstre: la media è stata di circa otto minuti a partita. Spiccano i 10 minuti del secondo tempo di Sassuolo-Samp, per l’infortunio di Audero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

