Corriere dello Sport: “Nico? Più Atalanta che Juve. Berardi o Retegui alla Fiorentina per sostituirlo” 

La Fiorentina vuole sbarazzarsi del maxi ingaggio di Nico

Più Atalanta che Juventus nel futuro di Nico Gonzalez. Ieri c'è stato un contatto tra i bianconeri e l'entourage del giocatore che vorrebbero puntare sul numero 10 viola solo in caso di cessione di Chiesa.

Per adesso quindi l'Atalanta sembra essere l'unico club pronto a investire su l'argentino. L'offerta si aggira intorno ai 35 milioni di euro, anche se ancora non ci sono stati contatti concreti tra l'Atalanta e la Fiorentina. Con la cessione di Nico, la Fiorentina avrebbe una bella cifra da investire sul mercato e abbasserebbe il monte ingaggi visto il suo stipendio di 3,3 milioni di euro. Ma chi viene al suo posto? Sul tavolo ci sono Domenico Berardi del Sassuolo e Mateo Retegui del Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport.