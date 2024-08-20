Corriere dello Sport: "Nico alla Juve? Solo se alla Fiorentina arriva un'offerta da 40 milioni"

Nico sembra essere sempre più vicino alla Juve ma la Fiorentina non fa sconti

Nico Gonzalez sembra essere sempre più vicino alla Juventus, ma l'affare ancora non si concretizza. La Vecchia Signora ha offerto 30 milioni, ma la proposta non è considerata all’altezza dalla Fiorentina. Commisso ieri ha fissato il prezzo: per meno di 40 milioni Nico non si muove. Curiosità statistica: se dovesse ottenere anche questo tesoretto, Rocco avrebbe “strappato” all’acerrima nemica qualcosa come 180 milioni nei cinque anni da presidente della Viola.

Questa ferma presa di posizione rischia di diventare un grosso problema per Giuntoli, che ha già “impegnato” una cifra tra i 55 e i 57 milioni per Koopmeiners. A maggior ragione se l’Atalanta, che sta perdendo anche Lookman e ha già ceduto El Bilal Touré allo Stoccarda, dovesse fiondarsi con decisione su Nico. A quel punto si ripeterebbe la tarantella di fine luglio: Juve e Atalanta forti sullo stesso obiettivo, con il destino di Koop messo in discussione da rapporti non proprio serenissimi tra Torino e Bergamo. Questo è uno scenario al momento difficile da tratteggiare, il dt bianconero però vuole chiudere in fretta con la partita singola con l’Atalanta prima di sfidare eventualmente la Dea per Nico anche per evitare che il futuro del centrocampista olandese venga rimesso in discussione da un ragionamento di questo tipo: “io, Atalanta, ti libero Koop e tu, Juve, mi lasci campo libero su Nico”. Lo scrive il Corriere dello Sport.